منذ أيام حدثت ثلاث مفاجآت، الأولي سارة والثانية صادمة والثالثة مضحكة لدرجة البكاء.

المفاجأة الأولي أن مقالي الأسبوع الماضي في الدستور بعنوان "شعب متدين بطبعه" والذي تناولت فيه حتميه إلغاء قانون الإيجار القديم غير العادل بالمرة والذي أفتي الأزهر الشريف ببطلانه وعدم شرعيته أثار العديد من ردود الفعل القوية كلها (بدون مبالغة) تؤيد إلغاء القانون الظالم والتي تنفرد به دولتنا دونما عن كل بلاد العالم في الكرة الأرضية.

المؤيدون لإلغاء القانون يؤكدون أن وراء تأخر إلغاؤه في الماضي مجموعة من المنتفعين ومجموعة أخري من الأيدي المرتعشة بمجالس الشعب والشوري المتعاقبة، ويضعون كل آمالهم وأحلامهم في مجلس النواب الحالي لإصدار قرار إلغاؤه وعودة الحق لأصحابه خاصة وأن توجيهات السيد الرئيس تبشر بذلك.

- المفاجأة الثانية كانت تدشين تمثال شديد القبح في مدخل قناة السويس الشمالي بساحه مصر بمدينة بورسعيد، يراه القاصي والداني المار من القناة ذهابًا وإيابًا، التمثال المسخ بإرتفاع سبعة أدوار (حوالي ٢٠ متر) هدية مجانية من شركه عقارية لشعب بورسعيد، وأكاد أجزم أن تلك الهدية لاقت أسوأ رد فعل شعبي رافض لها تمامًا، والرفض الجمعي ليس لأن التمثال لفلاحة، فالفلاحات أمهاتنا وأخواتنا ولهم كل الاحترام والحب.

لكن لأن التمثال لا يمثل أي قيمة للمكان بما يحمل من ذكريات وتاريخ لهذا الشعب الباسل الذي يعيش في مدينة ساحلية تفتقر للأراضي الزراعية، علاوة علي الوجه العبوس الرجولي للفلاحة وقرص الشمس الفرعوني الضخم الذي لا يتناسب مع أبعاد جسد الفلاحة.

- المفاجأة الثالثة كانت خبر مظاهرات في أفغانستان نقلته قناه ٢٤ الفرنسية، تابعت الخبر لأجد أن سبب المظاهرات هو أن حكومه طالبان الجديدة قامت بإلغاء وزارة المرأه وتسريح موظفيها الذين قاموا بالتظاهر للتضرر من القرار، المضحك أنه تم استبدال وزارة المرأة هذه بوزارة أخري اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ولا عزاء للمتفائلين بتقدم الأمم.

طاب يومكم.