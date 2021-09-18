السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صربيا تسجل 7 آلاف و733 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في صربيا
كورونا في صربيا

أعلنت السلطات الصحية في صربيا، اليوم السبت، تسجيل 7 آلاف و733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 860 ألفًا و431 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات بلغت 6 آلاف و745 حالة وفاة عقب تسجيل 35 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

كما أشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ الآن 4 آلاف و199 مريضًا من بينهم 177 شخصًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

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