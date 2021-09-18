وزير الأعمال البريطاني يبحث مع ممثلي قطاع الطاقة تداعيات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

شددت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، على أن تأمين الطاقة في البلاد "أولوية قصوى"، وذلك مع استعداد وزير الأعمال كواسي كوارتنج لعقد محادثات طارئة مع ممثلي قطاع الطاقة حول مخاوف من ارتفاع أسعار الجملة للغاز الطبيعي.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن كوارتنج سيتحدث مع الرؤوساء التنفيذيين لشركات توريد وتشغيل الطاقة، اليوم السبت، لمناقشة مدى تأثير الأسعار المرتفعة، وهو ما حدث بسبب زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، ومشاكل متعلقة بالصيانة، وانخفاض إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح.



وأكد كوارتنج أن بريطانيا لديها نطاق واسع من مصادر الغاز الطبيعي بسعة كافية لتغطية أكثر من المطلوب، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتوقع حدوث طوارئ في الإمداد خلال فصل الشتاء المقبل.