السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل سنة مع الشغل والنفاذ لسرقته حقيبة بالإكراه من فتاة

حبس
حبس

قررت محكمة مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حبس المتهم "المتولي ال. ف. ال"، سنة مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة سرقة حقيبة بالإكراه من فتاة أثناء سيرها بالطريق العام.

كما قررت حبسه ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه عن التهمة الثانية (الضرب)، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تمكن ظباط مباحث مركز المحلة الكبرى، من ضبط لص سرق هاتف محمود وحقيبة من فتاة أثناء سيرها بالطريق العام بين قريتي محلة حسن و دمرو .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة، بورود بلاغ من فتاة بسرقة حقيبتها وهاتفها المحمول أثناء سيرها بالطريق العام أسفر عن إصابة فتاة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لها.

وبتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية المتهم، وألقي القبض عليه وتم حجزه بديوان عام المركز.

حبس عاطل سنة الشغل والنفاذ وذلك بتهمة سرقة حقيبة بالإكراه فتاة أثناء سيرها بالطريق العام

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وائل لطفي

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