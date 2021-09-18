السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الباكستاني يشارك في تدريبات الأمم المتحدة لحفظ السلام «المصير المشترك -2021»

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

شارك الجيش الباكستاني في تدريبات الأمم المتحدة لحفظ السلام متعدد الجنسيات "المصير المشترك 2021" في قاعدة تدريب كيشان التابعة للجيش الصيني.

وذكر مكتب الإعلام التابع للقوات المسلحة الباكستانية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم السبت - أن قوات من الصين ومنغوليا وتايلاند قد شاركت أيضا في التدريبات التي ركزت على العمليات التي تنفذها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بعثات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن "مشاركة الكتيبة الباكستانية ومستوى خبرتها ومساهمة باكستان المستمرة على نطاق واسع في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانت موضع تقدير كبير من قبل جميع المشاركين".

وفي وقت سابق، ذكرت الصين أن استضافة التدريبات تدل على مدى قوتها العسكرية، مضيفة أن التدريبات تضمنت تناوب الجنود ذوي الخوذات الزرقاء على لعب الأدوار في سيناريوهات مختلفة ومنها المدنيون واللاجئون المحاصرون في شجار أو المهاجمين المسلحين الذين يهاجمون قوات الأمم المتحدة.. فيما جرى حشد العشرات من المركبات المدرعة والجرافات والمروحيات والدبابات - وكلها تحمل شعار الأمم المتحدة - لهذا الحدث.

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