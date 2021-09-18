وزيرة الصناعة الأردنية تؤكد أهمية تكثيف الزيارات للعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، أهمية تكثيف الاتصالات والزيارات من قبل القطاع الصناعي إلى العراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي إطار التعاون الثلاثي الذي يضم مصر أيضا والاستفادة من الفرص المتاحة.

ووجهت الوزيرة مستثمري بلادها بالتركيز على الزيارات القطاعية للعراق بما يضمن تحقيق نتائج أفضل وتسهيل التواصل مع الصناعيين ونظرائهم في العراق، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأكدت الوزيرة أهمية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة (مصر والعراق والأردن)، وخاصة في المجال الصناعي.

واضافت أن الجانبين الحكومي في الأردن والعراق في تواصل مستمر لأجل معالجة الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات على رجال الأعمال والمستثمرين.

وحثت الصناعيين على المشاركة في معرض المنتجات الاردنية في بغداد الذي سيتم تنظيمه في شهر كانون أول المقبل، معبرة عن شكرها للحكومة العراقية لتقديمها التسهيلات لغرفة صناعة الأردن من حيث تخصيص مساحة في معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.