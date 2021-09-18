العراق يسجل 1959 إصابة جديدة و36 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 1959 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 972 ألفا و705 إصابات.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "عدد حالات الشفاء بلغت 5 آلاف و82 حالة، كما تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بالمرض، مشيرة إلى تلقي 18 ألفا و 904 أشخاص للقاح كورونا في 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و363 ألفا و963 شخصا.

وأوضح البيان أن عدد حالات الشفاء الكلي من المرض منذ بدء الجائحة بلغ مليونا و857 ألفا و873 شخصا، وبلغت حالات الوفاة الكلية 21 ألفا و775 حالة.