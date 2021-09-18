«شباب الجمهورية الجديدة» يجدد دعوة الانضمام لصفوفه: «ما تضيعش الفرصة»

جدد اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الدعوة لشباب مصر، للانضمام إلى صفوف الاتحاد، من خلال التسجيل على الموقع الرسمي، واستكمال بيانات المتقدمين.

وذكر الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ما تضيعش فرصة إنك تكون واحد من شباب الجمهورية الجديدة .. سجل الآن عبر الموقع الرسمي لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة .. ولو سجلت قبل كده، زور موقعنا الرسمي واتأكد إنك استكملت بياناتك www.nregypt.com”.

شروط الانضمام للاتحاد:

أن يتمتع المتقدم/ة بالجنسية المصرية.

أن يكون سن المتقدم/ة ما بين 18 و45 عامًا.

تقديم ما يثبت انضمامه للفئات السابق ذكرها.

وشملت الشروط أن يكون المتقدم/ة ضمن الفئات التالية:

شباب النقابيين و طلاب الجامعات.

رواد الأعمال والمثقفون.

الإعلاميون والصحفيون.

التنظيمات السياسية والمجتمع المدني.

7 تخصصات يمكنها الانضمام

شباب النقابيين.

رواد الأعمال.

المثقفون.

الإعلاميون والصحفيون.

التنظيمات السياسية.

المجتمع المدني.

طلاب الجامعات.

على أن تتولى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب NTA، وتدريب وتأهيل أعضاء اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

واتحاد شباب الجمهورية الجديدة هو تجمع شـبابي مصري يضم مختلف الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة، يهدف إلى توحيد مجهـودات العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية مصر 2030، وسياسات الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

كما سيضم اتحاد شباب الجمهورية الجديدة عدد من الكيانات الشبابية، والمبادرات والحركات المعنية بالعمل العام، والتنميــة المجتمعية والسياسية، والتجمعات الشبابية، ويأتي في مقدمتها:

- مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

- متطوعو حياة كريمة.

- كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

- منتدى شباب العالم.

- المؤتمر الوطني للشباب.

وأعلنت عدة كيانات ومبادرات شبابية، انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، مؤكدين دعمهم فكرة الكيان الجديد.

وجاء من بين تلك الكيانات كل من مؤسسة “بكرة لينا”، و"تحالف شباب 30 يونيو"، و"شباب يلا سيسي"، و"مبادرة السياسي الشاب".