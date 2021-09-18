ما حكم الشرع في عدم الخشوع بصلاة المسجد؟ أمين الفتوى يجيب

من الأسئلة التي تردد بشكل كبير عبر جروبات الفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هو الصلاة في المسجد خلال هذه الفترة، حيث يقول سائل:" لا أستطيع الصلاة في المسجد حيث أنني لا أخشع وسط جماعة من الناس، ولكن بمفردي أعرف أن أخشع وأودي الفرائض بشكل تام، ما رأي الشرع في ذلك؟

ورد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على فتوى مماثلة لها وردت عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائل يقول: عندي خوف شديد ورهبة من دخول المسجد أستطيع الصلاة بخشوع ولكني في المنزل أصلى وأحشع ما حكم الشرع؟

أجاب أمين الفتوى قائلاَ:"لا تترك المسجد، وأذهب إليه يوميا حتى تنحل هذه العقدة الشديدة، وما الاستمرار سوف تنتهى، فالصلاة في الجماعة لها ثواب كبير، ومع الاستمرارية إلى المسجد سوف تصل إلى مرحلة الخشوع.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.