السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

برلماني يطالب بنبذ التعصب الكروي.. ويؤكد: يعمق الكراهية والعنف المجتمعي

عمرو السنباطى
عمرو السنباطى

دعا النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لنبذ التعصب الكروي، مؤكدا أنه يؤدي للعنف والكراهية، في الوقت الذي يجب أن نسعى فيه جميعا للتوحد تحت شعار “مصر فوق الجميع”.

وأضاف السنباطي، في بيان، أنه لا يجب أن يؤدى الانتماء للأندية الرياضية إلى فتن مجتمعية تعصف بها،   مشددا على ضرورة أن تسود الروح الرياضية بين الجميع بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية وللمجتمع و للأجيال القادمة، وبما يمهد الطريق نحو التنافس الشريف وليس للصراع البغيض.

وحذر عضو شباب النواب مما وصفه بالاستقطاب بين جماهير الأندية المختلفة أو بين الأعضاء، لافتا إلى أن ذلك ينتهي بطريق العنف والكراهية والتطاول بالألفاظ  والتنمر، الأمر الذي يعمق الانقسام ويخلق روحا من الحقد بين جماهير الفرق الرياضية .

وقال السنباطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض أن تسود هذه الروح حينما رد على سؤال يتعلق بطبيعة انتماءه الكروي، ورد بعبارة "أنا مصراوي"، موجها للجميع وقتها رسالة مفادها أنه يرفض الاستقطاب أو الانقسام على أي أساس، وأن مصر يجب أن تكون قبل وفوق كل شيء". 

وأشار السنباطي إلى أن رسالة الرئيس السيسي تعكس حرصه على الوطن والمجتمع والمواطنين، مشيرا إلى أن هذا ظهر بوضوح عندما أكد أنه يقدر جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وأنه يحب الجميع ويشجع مصر ولا يفضل طرف على آخر.

وأيد عضو "شباب النواب" مبادرة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، والتي دعا فيها لطي صفحة الإساءات المتبادلة والشتائم، وتوجيه الطاقة نحو الأفعال الإيجابية وليس للصراع.

 وتابع السنباطي قائلا: “مشهد الصراع والاحتقان والعنف الكروي مرفوض ولا يليق بنا كمصريين أن ننزلق لمثل هذا المنحدر الخطير”. 

ووجه عضو مجلس النواب رسالة قائلا: "الاعتزاز بالانتماء لنادي بعينه لا يجب أن يؤدي لأزمات مجتمعية بين المواطنين أو الإساءة لصورة مصر في الخارج".

 

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