السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم جنوب الجيزة»: تسكين المتقدمين برياض الأطفال بالتجريبيات فوق سن 5 سنوات

رياض الأطفال
رياض الأطفال

قال ناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إنه جار تسكين جميع التلاميذ المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات في العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، البالغين فوق سن الـ5 سنوات.

وشدد مدير الإدارة في تصريح خاص، أنه سيتم إعلان النتيجة خلال أيام قبل العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، المقرر انطلاقه في ٩ أكتوبر المقبل.

وشدد «شعبان» أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالتجريبيات بالجيزة حتى سن 5 سنوات وثلاثة شهور.

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