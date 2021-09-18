«تعليم جنوب الجيزة»: تسكين المتقدمين برياض الأطفال بالتجريبيات فوق سن 5 سنوات

قال ناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إنه جار تسكين جميع التلاميذ المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات في العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، البالغين فوق سن الـ5 سنوات.

وشدد مدير الإدارة في تصريح خاص، أنه سيتم إعلان النتيجة خلال أيام قبل العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، المقرر انطلاقه في ٩ أكتوبر المقبل.

وشدد «شعبان» أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالتجريبيات بالجيزة حتى سن 5 سنوات وثلاثة شهور.