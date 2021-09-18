إليز ليبك تغير اسمها لـ«آمون ستار»: عمل رائع في القاهرة قريبًا

أعربت الفنانة والمطربة الأمريكية إليز ليبيك، عن سعادتها لتواجدها داخل مصر، وغناءها أكثر من عمل فني برفقة مطربين مصريين أيضًا، مشيرًة إلى رغبتها فى تقديم فيلم سينمائى مع الفنان أحمد عز، والغناء برفقة تامر حسني.

وتابعت ليبيك في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "قمنا بتغيير علامتنا التجارية، ستبدأ من غدًا الأحد وسيتم تغيير كل شئ لاسم إليز ليبيك إلى آمون ستار"، مشيرة إلى تعلمها اللغة العربية لمساعدتها على دراسة الإسلام، وبدء رحلتها للبحث عن الله الذى وجدته حين أتت إلى مصر.

وأكدت المطربة الأمريكية إليز ليبيك أن اسم آمون ستار هو الأقرب لها لما كانت تشعر به من راحة أثناء تواجدها داخل الاهرامات، وحب وطاقة أمل تحل داخل جسدها، متابعًة: "سعيد للغاية لتحقيق شيء رائع أخيرًا في القاهرة، نحن بصدد إنشاء حملة كبيرة لآمون ستار، بما في ذلك اللوحات الإعلانية التي هي حقا ممتعة، وسيكون هناك عمل فني قريبًا".