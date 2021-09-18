السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إليز ليبك تغير اسمها لـ«آمون ستار»: عمل رائع في القاهرة قريبًا

إليز ليبيك
إليز ليبيك

أعربت الفنانة والمطربة الأمريكية إليز ليبيك، عن سعادتها لتواجدها داخل مصر، وغناءها أكثر من عمل فني برفقة مطربين مصريين أيضًا، مشيرًة إلى رغبتها فى تقديم فيلم سينمائى مع الفنان أحمد عز، والغناء برفقة تامر حسني.

وتابعت ليبيك في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "قمنا بتغيير علامتنا التجارية، ستبدأ من غدًا الأحد وسيتم تغيير كل شئ لاسم إليز ليبيك إلى آمون ستار"، مشيرة إلى تعلمها اللغة العربية لمساعدتها على دراسة الإسلام، وبدء رحلتها للبحث عن الله الذى وجدته حين أتت إلى مصر.

وأكدت المطربة الأمريكية إليز ليبيك أن اسم آمون ستار هو الأقرب لها لما كانت تشعر به من راحة أثناء تواجدها داخل الاهرامات، وحب وطاقة أمل تحل داخل جسدها، متابعًة: "سعيد للغاية لتحقيق شيء رائع أخيرًا في القاهرة، نحن بصدد إنشاء حملة كبيرة لآمون ستار، بما في ذلك اللوحات الإعلانية التي هي حقا ممتعة، وسيكون هناك عمل فني قريبًا".

الفنانة والمطربة الأمريكية إليز ليبيك المطربة الأمريكية إليز ليبيك إليز ليبيك تغيير آمون ستار

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

الرئيس السيسى يوجه باستمرار جهود تطوير الطرق على مستوى الجمهورية

«العدل»: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا

كارثة فى الهرم.. طفل يذبح شقيقه ويصيب والدته

اعترافات المحامى المتهم بنشر تهديدات بتفجير مجمع محاكم المنيا

لا يتوقف عن التسجيل.. صلاح يعزز تقدم ليفربول على كريستال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي على لبنان

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»