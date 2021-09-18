محافظ الوادي الجديد: تنفيذ 50% من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالفرافرة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في بيان صحفي اليوم السبت، انتهاء الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تنفيذ 50% من مشروعات الصرف الصحي بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

وقال محافظ الوادي الجديد، إنه يجري إنشاء 16 شبكة مياه جديدة، ومد 10 شبكات أخرى في مختلف المناطق المستهدفة بنسبة تنفيذ بلغت 30 %، تمهيدًا لبدء أعمال تنفيذ الطرق بعد انتهاء أعمال البنية التحتية.

وأضاف المحافظ ، إلى أن المبادرة تستهدف 4664 منزلًا، ما بين إنشاءٍ جديد لـ 2391 وحدة سكنية، ورفع كفاء لـ (2273) وحدة سكنية أخرى، أما عن قطاع المحليات فقد بلغت نسبة التنفيذ 19% لأعمال إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية والتي تشمل (مكتب شهر عقاري – مكتب بريد – مركز تكنولوجي – سجل مدني – مكتب تموين – وحدة اجتماعية – وحدة محلية).

كما اوضح أن المحافظة وفرت كافة قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي 107 قطعة، دون أية معوقات، وتوفير قطع أراضي لإنشاء 7 مجمعات صناعية حرفية بمركز الفرافرة، ضمن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى لتمكينهم اقتصاديًا.



وأفاد المحافظ ، أنه فيما يخص القطاع الصحي فيعد تطويره تحديًا حقيقيًا في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم، والتي تتطلبُ مزيدًا من الاهتمام والحرص لضمان سلامة المواطنين، حيث يجري إنشاء 8 وحدات صحية، و8 نقاط إسعاف في كلٍ من "أبو منقار الأم، بئر 5، أبو هريرة الأم، الشيخ مرزوق، الكفاح الأم، عثمان بن عفان، اللواء صبيح، عبد المجيد الجغيل"، وإمداد المنشآت الصحية بما يلزم من أجهزة ومعدات، ومستلزمات طبية، وكوادر مؤهلة ، فضلاً عن مشروعات إنشاء ورفع كفاءة المدارس والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية والتي بلغت نسبة تنفيذها 70% من الأعمال التي تشمل 21 مشروعًا.

ونجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الوصول إلي المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية والبنية التحتية في ضوء المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، سارت محافظة الوادي الجديد بخطى واثقة لتحقيق الهدف المنشود؛ "حياة كريمة" لأبنائها من قاطني القرى.

وتوجهت المبادرة نحو (28) قرية وتابع بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، للعمل على مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطن اليومية بصورة مباشرة، وتحفظ لـ 40 ألف مواطن كرامته وحقه في عيش كريم.