السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 100 طن تراكمات وأتربة بالعطوانى بأسوان

مجهودات الوحدات المحلية
مجهودات الوحدات المحلية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك تعليمات مستمرة لرؤساء المراكز والمدن ومسئولى مديريات الخدمات المختلفة بتحقيق التلاحم المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم للعمل على وضع الحلول الجذرية والعاجلة لها. 

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مجهودات الوحدات المحلية 

وفى هذا الإطار تم تنظيم مؤتمر جماهيري لمسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقرية أبو الكوبانية، سبقها عقد مؤتمر مماثل بقرية غرب أسوان. 

وشهدت هذه المؤتمرات التي حضرها ممثلي جمعيات تنمية المجتمع وأهالي القرى عرض العديد من المطالب والاحتياجات على المسئولين والذين أكدوا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع رفع بعض المطالب إلى محافظ أسوان لسرعة تلبيتها على الوجه الأكمل. 

ومن ناحية أخرى وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ حملة لرفع التراكمات والمخلفات وتطبيق منظومة النظافة العامة بقرية العطوانى حيث أسفرت عن رفع أكثر من 100 طن تراكمات وأتربة. 

 

أسوان رؤساء المسئولين مشاكل نظافة المواطنين منظومة النظافة اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز محافظ أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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