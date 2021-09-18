السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«مجاهد»: بدء زيارات التحقق الخارجي لطلاب الدور الثاني بمدارس «الجدارات» الفنية

محمد مجاهد
محمد مجاهد

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اليوم، بدء زيارات التحقق الخارجي للدور الثاني للتحقق من قرارات التقييم لطلبة 820 الصف الأول و690 للصف الثاني غير جديرين ولهم حق الدور الثاني.

وأوضح نائب الوزير  أن إجمالي عدد المحققين الخارجيين 176 لكافة النوعيات موزعة 61 زراعي لعدد 6 برامج دراسية و75 محقق صناعي لعدد 17 برنامح، و29 محقق تجاري لعدد 4 برامج و11محقق فندقي لعدد 3 برامج.

وبلغت نسبة نجاح طلبة الصف الأول 95٪ طلاب جديرين لعدد 19822 طالب جدير، وإجمالي 23575 طالب بالصف الثاني موزعة 11334 طالب صناعي، 2113 طالب فندقي، 5108 طالب زراعي،  5020 طالب تجاري وبلغت نسبة النجاح الطلاب الجداريين 96٪ لعدد 21692 طالب جدير. 

الدور الثاني متابعة محمد مجاهد طلاب الدور الثاني التربية والتعليم المديريات التعليمية الدكتور طارق شوقي طارق شوقى وزير التربية والتعليم مدرسة

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