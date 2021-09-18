مطالبات برلمانية بتعميم معرض «صنع في بورسعيد» بالمحافظات

طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعميم معرض "صنع فى بورسعيد" بجميع المحافظات، مؤكداً أن كل محافظة بها ميزات نسبية في مجال الصناعة تختلف عن المحافظات، وبالتالى فإن الأمر يتطلب التفكير من خارج الصندوق لاستغلال إمكانيات جميع المحافظات فى مختلف الصناعات.

ووجه خضراوي، في بيان اليوم السبت، تحية تقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى نجح فى دراسة إمكانيات بورسعيد فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها.

وتوقع النائب خلال السنوات القليلة القادمة أن تكون محافظة بورسعيد نموذجاً متفرداً فى تحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية وخلق الآلاف من فرص عمل للشباب بجميع المحافظات المجاورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لجميع احتياجات بورسعيد فى الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والإسكان وغيرها، وتحقيق فائض مالى كبير يدخل الموازنة العامة للدولة خاصةً فى ظل النجاحات الكبيرة والمتوقعة لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية التى ستكون قادرة على جذب مزيدٍ من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.

وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لمبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد باعتبارها من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، وهو الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي تأكيدا على أن الحكومة تسعى لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي انتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء بورسعيد.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن بورسعيد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، ما يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى أن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأكدت خلال افتتاحها المعرض الصناعي الأول بالمحافظة، إن الحكومة تسعى لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء بورسعيد.