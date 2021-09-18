«لوفيجارو»: 55% من الفرنسيين لديهم انطباع جيد عن ائتلاف أوروبا - البيئة - الخضر

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أودوكسا باكبون" Odoxa-Backbone لصالح صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية أن 55% من الفرنسيين لديهم انطباع جيد عن ائتلاف (أوروبا - البيئة - الخضر الفرنسي) مع قرب الانتخابات الرئاسية أي بزيادة تقدر بنحو 12 نقطة منذ سبتمبر 2020.

وبحسب (لو فيجارو) تعد هذه الزيادة خير دليل على تعافي ائتلاف (الخضر) من الخلافات المتتالية التي أثارها رؤساء بلديات المدن الكبرى المختلفة.

وأشار الاستطلاع إلى أن نحو 58% من الفرنسيين يعتقدون أن مشروعات ائتلاف الخضر للمجتمع ليست "واقعية" في حين يعتقد 54% مما شملهم الاستطلاع أن الائتلاف غير جدير بالثقة.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد غالبية الفرنسيين أن أداء الخضر سيكون أقل من أداء الحكومة الحالية، سواء بشأن "السياسة الاقتصادية والاجتماعية" (62%) ، أو بشأن "الأمن" (74%) ، أو بشأن "السياسة الدولية".

وقال جايل سليمان رئيس شركة Odoxa إنه من أجل الفوز بالأصوات في الانتخابات الرئاسية، يجب على أنصار البيئة أن يثبتوا أن لديهم مشروعًا عالميًا يعالج القضايا البيئية.

وفيما يتعلق بأوفر مرشحي حزب الخضر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار الاستطلاع إلى أن 37% من المستطلعين يرون أن يانيك جادوت يعد أفضل مرشح لتمثيل دعاة حماية البيئة، تتبعه المتحدثة السابقة باسم الائتلاف ساندرين روسو (22%)، الوزير السابق دلفين باثو (19%)، رئيس بلدية جرينوبل، إريك بيول (9%) وعالم البيئة "الوسطي" جان مارك جوفانتوري(7%).

يشار إلى أن أنصار ائتلاف (أوروبا - البيئة - الخضر) الفرنسي شرعوا منذ أمس الأول الخميس بالتصويت في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحهم الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى أبريل المقبل ويتوقع الإعلان عن اسم الفائز غدًا الأحد، وينحصر السباق الانتخابي بين خمسة مرشحين، من بينهم سيدتان، هما دلفين باتو (48 سنة) التي ناضلت خلال 24 سنة في صفوف الحزب الاشتراكي (اليسار) قبل أن تلتحق بالخضر وساندرين روسو أستاذة في جامعة ليل.