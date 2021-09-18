السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محامين المنيا» تدعو للتكاتف مع الأمن وتطالب بسرعة ضبط المهددين بتفجير مجمع المحاكم

مبنى مجمع المحاكم في
مبنى مجمع المحاكم في المنيا

أصدرت نقابة المحامين الفرعية في محافظة المنيا، ظهر اليوم، بيانا أدانت فيه محاولات بث الرعب والخوف فى نفوس المصريين، وقال علاء حسن، نقيب المحامين بالمحافظة، إنه دعا جموع المحامين إلى التكاتف مع رجال الأمن والأجهزة المعنية للوقوف ضد ما حدث اليوم من إثارة الرعب والفزع فى نفوس المصريين، وناشد البيان أجهزة الأمن البحث والفحص لمعرفة المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل الإجرامي اليوم داخل مجمع محاكم المنيا.

- إخلاء مبنى مجمع المحاكم فى المنيا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد قامت، اليوم، بإخلاء مبنى مجمع المحاكم من القضاة والموظفين والمحامين والعمال ومكتب الشهر العقاري النموذجي، وغلق كافة المحلات والمقاهي المجاورة بميدان المجمع؛ نظرًا لوصول تهديدات أمنية لمديرية أمن المنيا بنسف مجمع المحاكم بالمنيا بالكامل والمناطق المجاورة له.

وتم العثور على ملصقات بالدورين الأول والرابع، تشير إلى تفجير المبنى اليوم على خلفية أحكام صدرت الاثنين الماضي، فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط بحق 74 متهما ما بين السجن المشدد والإعدام، وتواصل مديرية أمن المنيا التنسيق مع مسئولي وزارة العدل، التي أصدرت على الفور قرارها بتعليق العمل اليوم بمجمع محاكم المنيا وإخلائه بالكامل من الموظفين والعمال والمحامين والمواطنين، وإغلاق كافة أبواب المجمع تمامًا نظرًا للتهديدات التي وصلت بنسف مجمع المحاكم بالمنيا بالكامل والمناطق المجاورة له.

وقد تم فرض كردون أمني على منطقة مجمع المحاكم، ومنع المواطنين والسيارات من الدخول والخروج، والتنبيه على المواطنين القاطنين بميدان مجمع المحاكم الالتزام التام بمنازلهم وعدم فتح النوافذ كإجراء أمني.

وكانت قوات من الأمن العام والأمن المركزي والحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأمن الوطني قد طوقت مبنى المجمع بالكامل، ويتم البحث عن الأجسام الغريبة المتواجدة داخل المجمع والتعامل معها في حينها، كما يتم تمشيط محيط المجمع أمنيًا باستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات، وكذلك باستخدام الكلاب البوليسية. 

وقال مصدر أمني إن رجال الأمن داخل المجمع وجدوا ملصقات متعددة معلقة داخل المجمع بأكمله بنسف مبنى المجمع اليوم والمناطق المجاورة له، وعلى الفور تم إبلاغ مدير أمن المنيا، الذي أصدر تعليماته الفورية بضرورة التعامل مع الأمر بكل جدية وحسم مع هذه التهديدات.

مبنى مجمع المحاكم�في المنيا
مبنى مجمع المحاكم�في المنيا
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المنيا نقابة المحامين الفرعية ببيان للتكاتف مع أجهزة الأمن مرتكبي واقعة التهديد بتفجير مجمع المحاكم أستنكار بث الرعب والخوف في نفوس المصريين علاء حسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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