التحقيق في مصرع طفلة وإصابة آخرين في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع طفلة إثر حادث تصادم بين سيارتين على محور 26 يوليو، ما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين، كما جرى معاينة مكان الحادث ورفع آثاره لتسيير الحركة المرورية.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا أمس الجمعة، من مستشفى السلام بالمهندسين، يفيد باستقبالها أسرة مكونة من 3 أفراد مصابين في حادث سير، واستقبال جثة الطفلة «زينة. ا»، 3 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي بالرأس، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

الفحص

بالفحص تبين أنه في أثناء قيادة والد الطفلة السيارة شعر بتلف في إطار، فتوقف لإصلاح العطل وفوجئ بسيارة شرطة تصطدم به ما تسبب في إصابة طفلة بإصابات بالغة توفيت على إثرها وإصابة شقيقتها «حلا.ا» 8 سنوات بكسور وجاي تلقيها العلاج في مستشفى السلام بالمهندسين، وتم نقل الضابط والجندي إلى المستشفى بعد التصادم، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق.

وفي سياق منفصل تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 4959 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1996 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و161 مخالفة السير بدون تراخيص.

9 مخالفات الدراجات النارية 16 مخالفة موقف عشوائي و40 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.