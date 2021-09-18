السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«صحة الشرقية» تعلن جاهزية الفرق الطبية لانطلاق حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»

حملة سجل الان
حملة سجل الان

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، جاهزية الفرق الطبية لانطلاق حملة "معا نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، والتي تنطلق بمحافظة الشرقية اليوم السبت 18 سبتمبر الجاري.

واطمئن وكيل الوزارة علي تواجد الفرق، وعمل الدعاية اللازمة، والتأكيد علي المهام المكلف بها كلف فريق، وذلك بمكان تواجد الأوتوبيس الخاص بتسجيل المواطنين، من أمام ديوان عام المحافظة، كما تابع جاهزية فرق التطعيم بلقاح كورونا في نادي الشرطة، ومركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وأكد وكيل الوزارة علي أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى علي موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا لزيادة المناعة المجتمعية.

وأوضح "مسعود" بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة، خصصت الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

و كان وكيل الوزارة، قد اطمأن علي لصق البوسترات علي الباصات الخاصة بالحملة، والتي ستنطلق في جميع أنحاء محافظة الشرقية، وأكد وكيل الوزارة علي عمل الدعاية اللازمة لتشجيع جميع المواطنين علي التسجيل الإلكتروني علي موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

عمل شرطة حملة وزارة الصحة ازمة الشرقية

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