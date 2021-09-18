«قرارات صباحية».. الحقيقة الكاملة لاعتزال محمد هنيدي عن التمثيل والاتجاه للغناء

‏أثار الفنان محمد هنيدي جدل على السوشيال ميديا بعدما كتب منشور له على الصفحة الرسمية يداعب من خلاله جمهوره يقول :«قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي».

وأضاف خلال منشوره :« أرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية».

وعلق المتابعون على هذا المنشور قائلين له :« هترجع تانى وتكون عندليب الدقي» فى إشارة منهم إلى فيلمه القديم «عندليب الدقى» الذي كان يغني فيه :« انتى اللى طلبتى تطلقى».

الحقيقة الكاملة لإعتزال «محمد هنيدي» عن التمثيل والاتجاه للغناء

محمد هنيدي

محمد هنيدي هو ممثل مصري كوميدي، حصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991، بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما أولها في فيلم إسكندرية ليه وفي المسرح، اشتهر بدايةً في فيلميه إسماعيلية رايح جاى وصعيدي في الجامعة الأمريكية، وفيلم بخيت وعديلة، قام بالغناء في افلامه بعد أن نجحت أغنية «كامننا» مع الفنان محمد فؤاد.

وحصل هنيدى على جوائز عديدة فى التمثيل، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة».

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وعام 2009 كرم في «نادي سبورتنج القطامية» تحت إشراف وزارة البترول، بعد اختياره كأفضل ممثل، وعام 2009 تم تكريمه من «مهرجان الرباط» في المغرب وذلك عن مجمل أعماله السينمائية التي قدمها طوال مشواره الفني، أما عام 2008 كرم في «مهرجان تطوان الدولي للسينما».

وفي إطار آخر، أوشك النجم محمد هنيدى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي"، ويجسد هنيدى في الفيلم دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

وفيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.

يعد فيلم "الجواهرجي" اللقاء الأول بين هنيدى ومنى زكى بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".