سفير مولدوفا يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري

استقبل احمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة نيابه عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة (دميترى كرويتور) سفير جمهورية مولدوفا بالقاهرة لبحث سبل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة.

مصر تستقبل فرص استثمارية جديدة

وقال احمد الوسيمي أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة ومشروعات ضخمة تقوم بتنفيذها الدولة مشيرا إلي الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة المشجعة علي للمستثمرين.

وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة الي سعي الغرفة لزيادة التبادل التجاري مع الدول المختلفة خاصة في ظل توافر منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة وذات مواصفات عالمية يمكن لكافة الأسواق الخارجية الاستفادة منها ولذلك يجب تكثيف اللقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مستقبلا.

وقال سامح زكي أن الغرفة ستوفر كافة البيانات عن السوق المصري والفرص التجارية والاستثمارية به وعن المصدرين والمستوردين لزيادة التفاعل من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين مستفيدين من استراتيجية مصر التنموية ٢٠٣٠ وايضا الاتفاقيات التي تسهل الحركة التجارية مثل (الكوميسا والميركسور ).

من جانبه قال السفير أن الهدف من هذه الزيارة هو توطيد العلاقات بين مصر ومولدوفا وزيارة حجم التبادل التجارى

و الاستثمارات بين البلدين ، خاصة أن مولدوفا تتمتع بعدة مميزات أهمها موقع جغرافي متميز ، حيث تقع بين أوكرانيا ورومانيا .

دخول مولدوفا في عدة اتفاقيات دولية، وهى دولة عضو في الأمم المتحدة ، مجلس أوروبا و منظمة التجارة العالمية و منظمة التعاون الاقتصادى، لديهم أكبر مجمع لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات للعلوم الزراعية ، ولديها تربة خصبة وغنية، وتصدر أنواعًا كثيرة من الخضروات و الفاكهة ، وكميات كبيرة من الذرة والقمح لعدة بلاد مختلفة؛ مما جعلها تعتبر المزرعة الاساسية أثناء انضمامها للاتحاد السوفيتي، حيث كانت تمثل 40% من الاحتياجات الزراعية للدول المنضمة للاتحاد .

كما أكّد السفير أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا جديدًا بين البلدين، من عمل لقاءات أونلاين بين الشركات المصرية و شركات مولدوفا من خلال التدريب بين الغرفة التجارية للقاهرة و غرفة تجارة مولدوفا وسيكون هذا اللقاء انطلاقة لمجتمع الأعمال بين الجانبين، وسيساهم في إتاحة المجال أمام المستثمرين و أصحاب رؤس الأموال لدخول واحدة من أهم أسواق دول شرق أوروبا.

واقترح الجانبان توقيع بروتوكول بين الغرفتين بهدف ترويج وتسويق الفرص الاستثمارية والثقافية بين أصحاب الأعمال فى البلدين وتطوير التعاون التجارى، وتشجيع إقامة الاستثمارات، وتقديم الخدمات والتسهيلات بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار فى مصر وجمهورية مولدوفا، آملين أن يعود بالنفع وزيادة التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين.