القباج: الرئيس وجه بتكثيف مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ «حياة كريمة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المنتدى العربي لصحة المرأة تحت شعار "المرأة والسرطان.. من الوقاية للتعافى" يسلط الضوء على إحدى أهم أولويات الدولة المصرية وأهم محاور حقوق الإنسان ألا وهو تعزيز صحة المرأة بكل فئاتها، مؤكدة على التزام وزارة التضامن بدعم ومساندة منظمات المجتمع الأهلى العاملة في مجال صحة وتنمية المرأة المصرية تحقيقًا لأهداف استراتيجية الوزارة بشأن حماية المرأة وفي تنمية الأسرة وفي التمكين الاقتصادي.



جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في المنتدى العربي لصحة المرأة، وذلك بحضور الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، الدكتور أحمد المرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة وممثل وزارة الصحة والسكان.

وتقدمت وزيرة التضامن بالشكر والتقدير لممثلي المؤسسات الدولية والعربية والمؤسسات الطبية، كما أشادت بجهود منظمات المجتمع الأهلي المهتمة بدعم صحة وتنمية المرأة ولا سيما الصحة الإنجابية، معربة عن سرورها بأن ترى اليوم الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم التي رغم حداثتها انطلقت صاعدة وتشارك اليوم في تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وجه بتكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدني في تحقيق رؤية مصر لحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصريين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية في مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل وصون حمايتهم الاجتماعية.

