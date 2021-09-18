«مستثمري العاشر من رمضان» تستضيف رئيس هيئة التنمية الصناعية.. الإثنين

تستقبل جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط الإثنين المقبل الموافق 20/9/2021 فى العاشرة صباحا بمقر الجمعية لعرض المشكلات ومناقشة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى تعاملاتهم مع الهيئة.

وقال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن هذا الإجتماع ياتى استمراراً للتواصل بين المستثمرين وكافة الجهات والهيئات المعنية بالصناعة لتهيئة المناخ المناسب للإستثمار، داعيا كافة المستثمرين بحضور الإجتماع للإثراء المناقشات والوصول إلى حلول عملية لكافة التحديات.

جدير بالذكر ان لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان استضافت ممثلى كلا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومركز تحديث الصناعة لبحث أوجه التعاون المشترك وتيسير كافة العقبات التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية بالمدينة.

ترأس الإجتماع حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية بحضور كلا من الدكتور محمد عبد الفضيل مدير إدارة الرقابة على المصانع بهيئة سلامة الغذاء وأحمد بلال مدير فرع الهيئة بالعاشر من رمضان، وكلا من المهندسة فاطمة ممدوح كريم الخضرى من مركز تحديث الصناعة وعشرات المستثمرين من أصحاب المصانع الغذاية.

أشاد الفندى باستجابة الأجهزة الحكومية فى التواصل مع المستثمرين لمحاولة معالجة كافة التحديات التى تواجه المجتمع الصناعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للصناعة والمجتمع والإقتصاد المصرى، مطالبا كل أصحاب مصانع الغذاء بضرورة تحقيق أقصى جودة ممكنة فى للمنتجات حماية لصحة المواطن المصرى من ناحية وتفاديا لخسارة الأسواق الخارجية بسبب سمعة المنتج المصرى.

وأبدى الدكتور محمد عبد الفضيل مدير إدارة الرقابة على المصانع بهيئة سلامة الغذاء استعداده الكامل على مساعدة المصانع فى تلبية اشتراطات الهيئة والإرتقاء بجودة الإنتاج، مطالبا بضرورة التسجيل لدى الهيئة.

وقال عبد الفضيل إن إجمالى عدد المصانع التى رصدتهم الهيئة يبلغ 1617 مصنع منهم 664 مصنع طلبو التسجيل بإرادتهم ودخل 317 مصنع منهم فى القائمة البيضاء حتى الآن.