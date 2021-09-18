1.9 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال 2021

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع الصادرات الي نحو 1.957 مليار دولارخلال الفترة من “يناير - أغسطس 2021” بنسبة 44% مقارنة بنحو1.357 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المجلس في تقريره الشهري، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 35% فى شهر أغسطس 2021 حيث بلغت 274.5 مليون دولارمقارنة بنحو204 مليون دولار فى أغسطس 2020.

وأشار المجلس إلى أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020 وهي الأجهزة الكهربائية 16% ، مكونات السيارات 65% ، الكابلات 97% ، الأجهزة المنزلية 63% ، الصناعات الكهربائية والالكترونية 54%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – سلوفاكيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان ) اسيا ( الامارات – السعودية – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين ) افريقيا ( الجزائر – المغرب – ليبيا – السودان – كينيا – نيجيريا - تونس ).

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وهيئة المعارض وهيئة تنمية الصادرات من أجل تسريع الخدمات التي يحصل عليها الشركات الهندسية.

وأكدت "حلمي" أن المجلس التصديري نظم عددا من اللقاءات والفعاليات آخرها ندوة الشركات المشاركة في البعثة المصرية المتجهة إلى زامبيا، على أن يجري الإعلان تباعا عن كافة الفعاليات المقبلة بمشاركة وتنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية.