السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

1.9 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال 2021

الصناعات الهندسية
الصناعات الهندسية

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع الصادرات الي نحو 1.957 مليار دولارخلال الفترة من “يناير - أغسطس 2021” بنسبة 44% مقارنة بنحو1.357 مليار دولار خلال نفس الفترة من  العام الماضي.

وقال المجلس في تقريره الشهري، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 35% فى شهر أغسطس 2021 حيث بلغت 274.5 مليون دولارمقارنة بنحو204 مليون دولار فى أغسطس 2020.

وأشار المجلس إلى أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020 وهي الأجهزة الكهربائية 16% ، مكونات السيارات 65% ، الكابلات 97% ، الأجهزة المنزلية 63% ، الصناعات الكهربائية والالكترونية 54%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – سلوفاكيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان ) اسيا ( الامارات – السعودية – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين ) افريقيا ( الجزائر – المغرب – ليبيا – السودان – كينيا – نيجيريا - تونس ).

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وهيئة المعارض وهيئة تنمية الصادرات من أجل تسريع الخدمات التي يحصل عليها الشركات الهندسية.

وأكدت "حلمي" أن المجلس التصديري نظم عددا من اللقاءات والفعاليات آخرها ندوة الشركات المشاركة في البعثة المصرية المتجهة إلى زامبيا، على أن يجري الإعلان تباعا عن كافة الفعاليات المقبلة بمشاركة وتنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية.

المجلس التصديري الصناعات الهندسية ارتفاع الصادرات مصر أغسطس 2021 المصدريين

مواد متعلقة

1.46 مليار جنيه قيمة صادرات الصناعات الهندسية خلال 2021

«الصناعات الهندسية»: 72% ارتفاعًا في صادرات مايو لتسجل 205.5 مليون دولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

واقعة «السجود للكلب».. الممرض المعتدى عليه يدعي مدنيا بـ«مليون جنيه»

«الصحة العالمية» تشيد بالجهود المبذولة فى مصر لتوفير لقاحات كورونا

«محامين المنيا» تدعو للتكاتف مع الأمن وتطالب بسرعة ضبط المهددين بتفجير مجمع المحاكم

سحب رُخص وحبس وغرامة.. بدء تطبيق عقوبات الملصق الإلكترونى

انتخابات «الإسماعيلي» بلا مرشحين.. عمرو زكي يترشح لنائب الرئيس ورفض أوراق «الكومي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»

اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل