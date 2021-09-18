افتتاح معرض «زهور ونباتات مائية» لوائل حمدان في «جاليريا» اليوم

يفتتح الفنان التشكيلي وائل حمدان معرضة «أزهار ونباتات مائية» بجاليريا 40 بالشيخ زايد، في السادسة من مساء اليوم .

و يضم المعرض 42 لوحة تشكيلية عن الزهور والنباتات المائية، وفي معرض حديثه عن اختياره عمل معرض تشكيلي عن الزهور، قال وائل حمدان، " تجربة جديدة مرتبطة بواقعي ومحبتي وارتباطي للزهور والنباتات المائية، إلى جانب ندرتها إلى حد الغياب في محيطنا البيئي ، وهذا ما دفعني إلى تقديم معرض معنى بالزهور في هذا الأجواء، والتي تحتاج إلى نشر الطاقة الايجابية بنشر الجمال وتوثيقه".

يذكر ان وائل حمدان قدم معرضه الأخير" نبض الألوان"، بعنوان " حيث قدم خلاله رؤية بصرية للقاهرة الخديوية عن وعي ودراسة، من منظور إنسان نشأ وسط هذه العمارة وقرأ تفاصيلها بمكتبة والده.

و تظهر رؤية حمدان الفنية واضحة عبر معارضها الفنية، وما يقدمه من معارض قائمة في الأساس على التنوع في الأساليب والأفكار والرؤية البصرية والفنية عبر الانشغال بالمحيط البيئي ورصد وتوثيق الجمال عبر لوحاته التشكيلية.

يذكر أن الفنان وائل حمدان مواليد القاهرة 1971، متخصص في الرسم والتصوير والتصميم الفوتوغرافي، عمل في مجال الجرافيك والإخراج الفني، ورسوم الأطفال، وأغلفة الكتب، شارك في العديد من المعارض الفنية الدولية، يعمل كمصور مساهم مع العديد من وكالات الصور بأمريكا واسبانيا وانجلترا ودبي، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو جمعية محبى الفنون الجميلة، عضو جمعية الكاريكاتير المصرية

وشارك الفنان وائل حمدان العديد من المعارض الفردية والجماعية ومنها “معرض شخصي باسم أماكن ووجوه” بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية فبراير 2018، معرض البورتريه الثاني بمتحف أحمد شوقي 2018، معرض جماعي بعنوان اماكن وتراث بقصر الأمير طاز 2018، معرض فردي بجاليري جرانت 2018، معرض جماعي بجاليري دروب 2019، معرض جماعي بجاليري سماح بجاليريا 40 2019معرض تصوير فوتوغرافي في فرنسا 2019 وغيرها .