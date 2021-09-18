السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض «زهور ونباتات مائية» لوائل حمدان في «جاليريا» اليوم

معرض زهور ونباتات
معرض زهور ونباتات مائية

يفتتح الفنان التشكيلي وائل حمدان معرضة «أزهار ونباتات مائية» بجاليريا 40 بالشيخ زايد، في السادسة من مساء اليوم .

و  يضم المعرض 42 لوحة تشكيلية عن الزهور والنباتات المائية، وفي معرض حديثه عن اختياره عمل معرض تشكيلي عن الزهور، قال وائل حمدان، " تجربة جديدة مرتبطة بواقعي ومحبتي وارتباطي للزهور والنباتات المائية، إلى جانب ندرتها إلى حد الغياب في محيطنا البيئي ، وهذا ما دفعني إلى تقديم معرض معنى بالزهور في هذا الأجواء، والتي تحتاج إلى نشر الطاقة الايجابية بنشر الجمال وتوثيقه".

 يذكر ان وائل حمدان قدم معرضه الأخير" نبض الألوان"، بعنوان " حيث قدم خلاله رؤية بصرية للقاهرة الخديوية عن وعي ودراسة، من منظور إنسان نشأ وسط هذه العمارة وقرأ تفاصيلها بمكتبة والده.

و تظهر رؤية  حمدان الفنية واضحة عبر معارضها الفنية، وما يقدمه من معارض قائمة في الأساس على التنوع في الأساليب والأفكار والرؤية البصرية والفنية  عبر الانشغال بالمحيط البيئي ورصد وتوثيق الجمال عبر لوحاته التشكيلية.

 يذكر أن الفنان وائل حمدان مواليد القاهرة 1971، متخصص في الرسم والتصوير والتصميم الفوتوغرافي، عمل في مجال الجرافيك والإخراج الفني، ورسوم الأطفال، وأغلفة الكتب، شارك في العديد من المعارض الفنية الدولية،   يعمل كمصور مساهم مع العديد من وكالات الصور بأمريكا واسبانيا وانجلترا ودبي، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو جمعية محبى الفنون الجميلة، عضو جمعية الكاريكاتير المصرية

وشارك الفنان وائل حمدان العديد من المعارض الفردية والجماعية ومنها “معرض شخصي باسم أماكن ووجوه” بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية فبراير 2018، معرض البورتريه الثاني بمتحف أحمد شوقي 2018، معرض جماعي بعنوان اماكن وتراث بقصر الأمير طاز 2018، معرض فردي بجاليري جرانت 2018، معرض جماعي بجاليري دروب 2019، معرض جماعي بجاليري سماح بجاليريا 40 2019معرض تصوير فوتوغرافي في فرنسا 2019 وغيرها .

الفنان التشكيلي وائل حمدان جاليريا40 زهار ونباتات مائية 42 لوحة تشكيلية نبض الألوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

واقعة «السجود للكلب».. الممرض المعتدى عليه يدعي مدنيا بـ«مليون جنيه»

«محامين المنيا» تدعو للتكاتف مع الأمن وتطالب بسرعة ضبط المهددين بتفجير مجمع المحاكم

«الصحة العالمية» تشيد بالجهود المبذولة فى مصر لتوفير لقاحات كورونا

سحب رُخص وحبس وغرامة.. بدء تطبيق عقوبات الملصق الإلكترونى

انتخابات «الإسماعيلي» بلا مرشحين.. عمرو زكي يترشح لنائب الرئيس ورفض أوراق «الكومي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»

اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل