محافظ شمال سيناء يوزع الدفعة الأولى من تعويضات أسر الشهداء والمصابين (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن أسر الشهداء والمصابين يوجهون عظيم الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،على اللفتة الكريمة بتكريمهم وصرف التعويضات لهم .

و وأوضح محافظ شمال سيناء، خلال تسليم "الفيزا كارت" الخاصة بتعويضات أسر الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة، أنه يوجد في المحافظة 2915 من الشهداء والمصابين شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى أنه سيصدر قرار لاحق بضم أسماء جديدة من شهداء ومصابى المحافظة ، حيث يستفيدون من قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد توزع طبقا لإعلام الوراثة للمستحقين، وأنه يصرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة، وسيتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق حساب جاري .

وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص 4000 "كارت فيزا" كدفعة أولى لمحافظة شمال سيناء ، وأنه تم، اليوم، توزيع كروت الفيزا على 10 من أسر الشهداء والمصابين، واعتبارا من غدا الأحد ولمدة 3 أيام سيتم توزيع عدد من الفيزا كارت لمن شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بمركز شباب العريش، ثم يوم 22 الجاري بمدينة الشيخ زويد ويوم 23 الجاري بمركز الحسنة بوسط سيناء ، ويوم غدا الأحد والاثنين لشهداء ومصابى قرية الروضة والثلاثاء لباقي قري مركز بئر العبد، ويومي 26 و27 الجاري سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة.

وأوضح "شوشة" أنه من حق أسر الشهداء والمصابين المقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجة مباشرة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى فى أى محافظة أخرى لصرف التعويض او صرف التعويضات من اي ماكينة سحب، مؤكدا تقديم الشكر والتقدير أيضا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى على دعم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة .

كما قدم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين ، والمتطوعين المتواصلين بشكل دائم لخدمة أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة ، مشيرا الى أنه تم التصديق على دعم جمعية أسر الشهداء والمصابين بعدد 10 أجهزة حاسب " لاب توب" لخدمة أسر الشهداء والمصابين ، وسيتم استكمال تأسيس الجمعية على مراحل.

وطالب أسر الشهداء والمصابين بضرورة توجه المواطنين الى جمعية أسر الشهداء والمصابين بالعريش لتحديث بياناتهم وأرقام الهواتف الشخصية.