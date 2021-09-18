السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مصنع غير مرخص بالشرقية لتصنيع وتعبئة أدوية ومكملات غذائية مغشوشة

تعبئة أدوية ومكملات
تعبئة أدوية ومكملات غذائية مغشوشة

 أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لتصنيع وتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة تحمل علامات تجارية لبعض الشركات، الأمر الذي يشكل خطورة على صحة المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف المصنع المشار إليها اليوم السبت،  وأمكن ضبط المدير المسئول وبحيازته  كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية- خط إنتاج مكون من 2 ماكينة تعبئة وتغليف – لفافات تحتوي على شرائط فارغة معدة لتعبئة الكبسولات – كمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة، وبمواجهة المدير المسئول أقر بإدارته للمصنع بدون ترخيص وتصنيع الأدوية محلياً وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط مالك المصنع.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

الداخلية الغش التجاري جرائم الغش الشرقية امن الشرقية التموين

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