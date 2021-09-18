أجرأ إطلالات النجمات فى حفل توزيع جوائز «إيمى» على مدار تاريخه (صور)

ينتظر الكثير من محبي الفن حول العالم، موعد حفل توزيع جوائز «إيمي 2021»، الذي من المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل، وبهذه المناسبة نستعرض في السطور التالية، نظرة إلى أجمل وأجرأ إطلالات النجمات على مدار تاريخ الحفل، وفقًا لموقع insider.

دياهان كارول

في عام 1985، ارتدت النجمة دياهان كارول فستانًا أسود مرصعًا بالفصوص الفضية، وأضافت كارول إلى مظهرها لمسة هوليوودية، من خلال وضع مكياج العيون الكثيف وأحمر الشفاه الأحمر، ونسقت مع إطلالتها أقراطا فضية بارزة.

روزي أودونيل

ظهرت النجمة روزي أودونيل، بإطلالة جريئة بالحفل، تحدثت بها كل معايير الموضة على السجادة الحمراء عندما ارتدت جاكيت مطبوع بنقشة جلد الفهد، مع ارتداء الشال الأحمر في حفل جوائز Emmys لعام 1992.

أنجلينا جولي

ارتدت الفنانة أنجلينا جولي فستانًا بلون فاتح، في حفل توزيع جوائز الإيمي لعام 1998، حيث ارتدت أزياء جريئة على السجادة الحمراء، خطفت بها الأنظار، حيث كان الفستان يتميز بفتحة عند منطقة الصدر.

لوسي ليو

في عام 2000، ارتدت النجمة لوسي ليو فستانًا شفافًا بدون حمالات من علامة فيرساتشي بحفل توزيع جوائز إيمي، حيث تألقت بفستان أخضر شفاف.

كيم كاترال

ظهرت النجمة كيم كاترال، على السجادة الحمراء، بفستان من علامة جورجيو أرماني بقصّة جانبية مفتوحة، بحفل توزيع جوائز 2003.

جانيل ماهوني

وفي نفس العام، ارتدت النجمة جانيل ماهوني، فستانا جريئا مصنوعا من قماش شفاف وفضفاض في حفل توزيع جوائز الإيمي لعام 2003.

Amber Tamblyn

تألقت الفنانة Amber Tamblyn وارتدت فستانًا استثنائيًا من علامة راندولف ديوك، على طراز حورية البحر يتميز بفتحات جريئة في حفل Emmys في عام 2004، حيث رشحت حينها للجائزة عن دورها في فيلم "جوان أوف أركاديا"، وتألقت بحمرة شفاه أرجوانية وزينت إطلالتها بمجوهرات من الألماس.

هالي بيري

خطفت هالي بيري، في عام 2005 ، إليها الأنظار بفستان أزرق اللون، من تصميم إيمانويل أنجارو بفتحة عالية، ونسقت مع إطلالتها أساور فضية وحقيبة يد صغيرة.

إيفا لونجوريا

اختارت إيفا لونجوريا فستانًا قصيرًا من تصميم KaufmanFranco مع ظهر مكشوف، في حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2007، وقامت النجمة بتصفيف شعرها القصير بشكل "وايفي" ليلائم فستانها.

هايدي كلوم

على الرغم أن الفساتين الصغيرة ليست شائعة في حفل توزيع جوائز Emmys، إلا أن ذلك لم يمنع النجمة هايدي كلوم من ارتداء فستان قصير أسود اللون، في عام 2010.

غوينيث بالترو

ارتدت النجمة غوينيث بالترو، فستانًا شبكيًا أسود من قطعتين من علامة Emilio Pucci في عام 2011.

أليسون جاني

في عام 2015 ، ارتدت أليسون جاني فستانًا أسود شبه شفاف من علامة La Bourjoisie مع تفاصيل مزخرفة على الجانبين، بحفل جوائز Emmys، حيث فازت النجمة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في فيلم "أمي".

إميليا كلارك

خطفت النجمة إميليا كلارك، إليها الأنظار بإطلالة مدهشة، بفستان أزرق الداكن مع فتحة كبيرة عند منطقة الصدر، في حفل إيمي 2019.