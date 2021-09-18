إخلاء مجمع محاكم المنيا بعد اكتشاف منشور مجهول يهدد بتفجيرات

فوجىء العاملون بمجمع محاكم المنيا بعدة منشورات معلقة على الحوائط، لم يعرف مصدرها حتى الآن، تناشد الجميع إخلاء المجمع في تمام العاشرة صباحا.

وتحسبًا لصحة المنشورات، حرصت الأجهزة الأمنية على إخلاء مجمع المحاكم من الموظفين والمواطنين وجميع المحامين، لحين تمشيطه.

ونشر بعض المحامين على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للمنشور المتداول، والذي يحمل عبارات تهديد ووعيد ومطالبة بإخلاء المجمع من رواده قبل العاشرة من صباح اليوم السبت.

وقال محامون "شهود عيان"، بمنطقة ميدان عبدالمنعم الغربي الكائن بها مجمع محاكم المنيا، إنهم شاهدوا عشرات المواطنين وهم يغادرون مجمع المحاكم الذي تم إخلاؤه من جميع المترددين والموظفين، وسط حالة من التدافع والحذر، وفي نفس الأثناء تم غلق جميع الشوارع الجانبية بمحيط المحكمة، كما تم غلق جميع المحال التجارية والمقاهي والمكتبات التي تقع بالقرب من المحكمة في الشوارع الأربعة المحيطة بها.

وأضاف شهود العيان أنه تم أيضا إبعاد المواطنين عن ماكينات صرف الأموال الآلية التي تتبع أحد البنوك الكائن بالقرب من المحكمة، واضطر بعض السكان بالمنطقة إلى غلق جميع النوافذ والشرفات، وتم التعامل مع تلك التهديدات بمنتهى الجدية.