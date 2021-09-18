السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توافد الأهالي على مراكز اللقاح بأنحاء محافظة المنوفيه "صور"

توافد الأهالي على مراكز اللقاح بأنحاء محافظة المنوفية

مركز تلقي لقاح كورونا
مركز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في المنوفيه

فتحت مراكز الشباب في المنوفية أبوابها صباح اليوم، أمام المواطنين للتطعيم بلقاح كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية، للانتشار في مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية، لتطعيم أكبر عدد ممكن قبل نهاية العام الجاري.

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مركز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في المنوفيه 

وأشار الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية عن فتح أبواب مراكز الشباب رسميًا صباح اليوم أمام المواطنين للتطعيم بلقاح كورونا، وذلك بناءًا على التوجيهات الصادرة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مشيرًا إلى تكليف حسن بدر وكيل المديرية بالمتابعة الميدانية، لعمليات التطعيم وتذليل كافة العقبات الممكنة بالتعاون مع الجهات المعنية مع مديرية الصحة ومسؤولي مؤسسة “حياة كريمة” بالمنوفية. 

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مركز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في المنوفيه 

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، أنه تم تشكيل فريق عمل داخل كل مراكز الشباب المخصصة لتطعيمات لقاح كورونا المستجد، على أن يكون تحت إشراف مباشر للمديرية وقياداتها، يتكون من مدير مسئول واحتياطي له، وطواقم للتنظيم والأمن مسئولين عن مراكز لقاح كورونا، وذلك لتسهيل تلقي المواطنين للقاح والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة بالمنوفية لتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

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مركز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في المنوفيه 

وكان قد صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن فتح (9) مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بنطاق المحافظة تبدأ عملها من غدًا السبت، وهى مركز شباب الحي القبلي شبين الكوم، مركز شباب مدينة تلا، مركز شباب مدينة الشهداء، مركز شباب منوف، مركز شباب السادات، مركز شباب بركة السبع، مركز شباب قويسنا، مركز شباب أشمون، مركز شباب الباجور، يأتى هذا فى إطار جهود الدولة وتكليفات القيادة 

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مركز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في المنوفيه 

السياسية بالتوسع بمراكز اللقاح لتطعيم جميع الفئات المستهدفة.
وقد أشار محافظ المنوفية الى أنه تم التنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بتجهيز بعض الهيئات الشبابية للتسهيل على المواطنين لتلقي اللقاح من خلال توفير أماكن إضافية لهم بأرجاء المحافظة، وتم تقديم كافة أوجه الدعم  اللوجستي والتسهيلات اللازمة  لجاهزية هذه المراكز من حيث توفير أماكن مؤهلة ذات إمكانيات إدارية وخطوط سير للدخول والخروج ودورات مياه واستراحات انتظار وثلاجات لحفظ الطعوم، فضلًا عن تشكيل فريق عمل داخل مراكز الشباب على أن يكون تحت إشراف مباشر للمديرية  يتكون من مدير مسئول واحتياطي له وطواقم للتنظيم من متطوعين حياة كريمة والأمن وذلك لتسهيل  تلقى المواطنين للقاح والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة لتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

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مركز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في المنوفيه 

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جموع أبناء وأهالي المحافظة بسرعة التسجيل على المنظومة للحصول على اللقاح حفاظًا على الصحة العامة.

مركز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في المنوفيه
مركز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في المنوفيه
جديدة تعاون المنوفية الشباب والرياضة الشهداء إمام الصحة انتظار مستوى

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