السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 300 لتر مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

مياة غازية غير صالحة
مياة غازية غير صالحة

قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي  بمديرية الشئون الصحية بدمياط تحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وقام فريق الرقابة بإعدام 300 لتر مياه غازية متنوعة منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق فى حملة مراقبة الأغذية بالزرقا. 

وتأتي هذه الحملات فى إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.

تحركت  لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بدمياط تحت إشراف  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط  وبرئاسة دكتور محمد أشرف مدير الإدارة، للمرور على مستشفيات كفر سعد المركزي والزرقا والسرو المركزي وتم  متابعة ومراجعة خطط الطوارئ ومنظومة الحريق وسلامة أجهزة الإنذار وتم مصادرة 17 جهاز غير مصرح به.

وأكد السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على حرص  مديرية الشئون الصحية بدمياط علي التأكد من اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بمستشفيات المحافظة للحفاظ علي سلامة المرضى والعاملين وبيئة العمل المحيطة بتلك المنشأت.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن عيادة الأمل الشاملة بمستشفى دمياط التخصصى استقبلت  32 حالة من مرضى ضمور العضلات تتراوح الفئات العمرية لهم من يوم حتى 18 سنة وذلك فى الفترة من نهاية يوليو وحتى آخر أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات. 

وأضافت المحافظ، أن جميع الحالات تخضع للفحوصات الطبية من تحاليل ورسم عضلات  تمهيدًا لاتخاذ الإجراء اللازم نحوهم وتحديد العلاج المناسب لتلك الحالات، منوهة الى أن العيادة تستقبل تلك الحالات خلال يومي السبت والإثنين من كل أسبوع.

محافظة دمياط محافظ دمياط دمياط صحة دمياط منال عوض

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