ضبط 123 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في الضبعة بمطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام وقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وقد تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من توجيه 3 مأموريات أمنية استهدفت تجار المخدرات في الضبعة بمحافظة مرسى مطروح ونجحت في تحقيق النتائج الإيجابية الآتية.

حملات تطهير محافظة مرسى مطروح من المخدرات

وفي إطار حملات وزارة الداخلية لتطهير محافظة مرسى مطروح من المخدرات، جرى ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو – مبلغ مالي – هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

كما تم ضبط 3 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (860٫000) ثمانمائة وستون ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.