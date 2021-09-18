السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الهند يشيد بتطعيم أكثر من 25 مليون شخص خلال يوم واحد فى بلاده

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، عن سعادته بتطعيم أكثر من 25 مليون شخص في يوم واحد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما تزامن أيضا مع يوم عيد ميلاد رئيس الوزراء، أمس الجمعة.

وقال مودي- وفقا لصحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية، اليوم السبت- إن "أعياد الميلاد تأتي وتذهب، وأنا أصبحت بعيدا عن تلك المناسبات، لكن الأمس كان مؤثرا بالنسبة لي وأصبح مناسبة لن أنساها".

وأعرب مودي، خلال فعالية افتراضية مع العاملين بقطاع الصحة في إقليم جوا، عن تقديره للجهود التي بذلها الأطباء والأطقم الطبية وعملهم بلا كلل خلال العام الماضي لمكافحة جائحة كوفيد-19".

وقال مودي: "بجهودهم، حققت الهند رقما قياسيا عالميا بتلقيح 25 مليون شخص في يوم واحد، وهو إنجاز لم تحققه حتى أقوى دول العالم"، موضحًا أن الهند بالأمس كانت تُلقح ما يعادل أكثر من 425 شخصا كل ثانية، و26 ألف شخص كل دقيقة، وما يزيد عن مليون ونصف المليون شخص كل ساعة.

رئيس وزراء الهند الهند كورونا نيودلهي مودي

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