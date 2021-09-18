اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن والمحتجين على الحجر الصحي في ميلبورن الأسترالية

تصاعدت الاحتجاجات الشعبية على الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا بمدينة ميلبورن الأسترالية، حيث شهدت اشتباكات عنيفة بين المحتجين ورجال الأمن.

وقالت مصادر رسمية، "إن المحتجين قاموا برمي الزجاجات والقمامة نحو ضباط الشرطة، مما دفع الأخيرين إلى استخدام رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين"، وفقا لشبكة "روسيا اليوم".

- حشد المحتجين يخترق طوق الشرطة

وأشارت المصادر إلى اختراق حشد المحتجين طوق الشرطة وبدأوا المواجهة العنيفة مع قوات الأمن، وكتبت وسائل إعلام محلية أن أكثر من ألفي رجل شرطة شاركوا في عملية تفريق عدة مئات من المحتجين.

ولا يزال الحجر الصحي بسبب انتشار متحور "دلتا" من فيروس كورونا مستمرا في المدن الأسترالية الكبيرة منذ 3 أشهر، وتخطط سلطات هذه المدن لتخفيف القيود المفروضة، بعد التطعيم الكامل لـ 80% من سكانها، فيما يبلغ هذا المؤشر حاليا نحو 45%.

- تسجيل 1798 إصابة جديدة بكورونا

وكانت السلطات الصحية في أستراليا، سجلت أمس ألفا و798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 82 ألفا و200 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الأسترالية ،على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت ألفا و141 حالة وفاة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 61 ألفا و869 حالة منذ بدء الجائحة.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان السلطات في أستراليا رفع حظر التجوال المفروض على أحياء مدينة سيدني، والأكثر تضررًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بعد استقرار حالات الإصابة بالفيروس وارتفاع معدل التطعيم.

- رئيسة وزراء "نيو ساوث ويلز" تدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية

من جانبها، دعت "جلاديز بيرجيكليان" رئيسة وزراء "نيو ساوث ويلز" الأسترالية المواطنين إلى الالتزام باليقظة، واحترام الإجراءات الاحترازية لمنع تدهور الوضع الصحي مرة أخرى، موضحة أنه سيتم رفع العديد من القيود عندما يتم تطعيم 70% من السكان بشكل كامل بجرعتي اللقاح خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض على الأستراليين من مغادرة البلاد منذ 18 شهرًا في منتصف ديسمبر المقبل، مما يعطي الأمل في إعادة فتح الحدود واستئناف السفر الدولي.

وكانت السلطات في ولاية "نيو ساوث ويلز الأسترالية" قد قررت في 28 يوليو الماضي تمديد العزل العام المفروض بمدينة سيدني عاصمة الولاية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد شهرا إضافيا بعدما أخفقت القيود المفروضة في احتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى.