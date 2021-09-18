السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

طلاب
طلاب

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على درجات الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدور الثاني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن خضعوا لامتحانات الدور الثاني الاستعلام عن درجاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة من الاسم والمجموع والتشعيب ومحافظ الإقامة حيث أثبت النظام الالكتروني الذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات فاعليته خاصة في ظل اندلاع الموجة الرابعة وظهور الفيروس المتحور الذي يعد الأسرع انتشارا.


كيفية معرفة درجات طلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الحصول على درجات امتحانات الدور الثاني والتي خضعوا لها خلال الفترة من 4 _ 13 سبتمبر 2021 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة نتيجة الدور الثاني
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته كاملة في الخانات المخصصة لذلك
  • تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب ( علمي، أدبي)
  • كتابة بيانات المدرسة والإدارة التعليمية الحصول منها الطالب على الثانوية العامة
  • الضغط على زر الإستعلام
  • ظهور كافة درجات الطالب في امتحانات الدور الثاني بالتفصيل

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موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 موعد إعلان النتيجة من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من الطلاب حيث من المتوقع إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة حتي يتمكن طلاب الدور الثاني من تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات وإعلان نتائج توزيعهم على الكليات والمعاهد المصرية وفقا لتخصصات دراستهم قبل بدء العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل للانتظام والتحصيل الدراسي منذ اليوم الأول.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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