«التموين»: صرف 80% من مقررات سبتمبر حتى الآن
«التموين»: صرف 80% من مقررات سبتمبر حتى الآن
أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد تلقى تقريراً من شركتي الجملة (العامة - المصرية) بوصول نسب صرف المواطنين للسلع التموينية إلى 80% منذ بداية سبتمبر الجاري حتى الآن.
وقال كمال إن التقرير كشف عن أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يومياً لمنافذ صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ 4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة 800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة إلى ضخ ألف طن أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى التي تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، وعلب الكبريت.
وأوضح أن وزير التموين يتابع يومياً ما يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد على جودة السلع المتعاقد عليها والمنصرفة لمنافذ التوزيع.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنيه.