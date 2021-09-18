«التموين»: صرف 80% من مقررات سبتمبر حتى الآن

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي ‏لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين، قد تلقى تقريراً من شركتي الجملة (العامة - المصرية) ‏بوصول نسب صرف المواطنين للسلع التموينية إلى 80% منذ بداية سبتمبر الجاري حتى الآن.

وقال كمال إن التقرير كشف عن أن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة إلى ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأوضح أن وزير التموين يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد على جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع.

وأشار إلى أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنيه.