أعراض مبكرة تنذر بالخطر عند النساء.. كيف تعرفين أنكِ مريضة قلب؟

يعد "مرض القلب" ما يطلق على الكثير من مشكلات القلب أي الحالات غير الطبيعية للقلب والأوعية الدموية، مثل مرض "الشريان التاجي" وهو انسداد الأوعية الدموية حول القلب، ومرض الشريان المحيطي، وعدم انتظام ضربات القلب، وقصور القلب وغيرها.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية، العلامات المبكرة لأمراض القلب عند النساء، وفقًا للموقع الطبي healthline.

غالبًا ما يُنظر إلى مرض القلب على أنها مشكلة صحية تؤثر على الرجال في الغالب، ولكن فهو السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة، وهو مسئول عن وفاة واحدة من كل 4 نساء كل عام، كما يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدم العمر.

العلامات المبكرة لأمراض القلب عند النساء

فى الأغلب، لا تعاني العديد من النساء من أي أعراض لأمراض القلب حتى يصبن بحالة طارئة مثل النوبة القلبية، ولكن هناك علامات مبكرة للمرض وهي:

ألم أو انزعاج في الصدر يمكن أن يكون حادًا أو خفيفًا وثقيلًا (يسمى الذبحة الصدرية ).

ألم في رقبتك أو فكك أو حلقك.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

آلام أعلى الظهر.

غثيان.

إرهاق مستمر.

ضيق في التنفس.

تغيرات في لون الجلد.

التعرق المستمر.

وقد تحدث هذه الأعراض إما أثناء الراحة أو أثناء أنشطة الحياة اليومية، ويمكن أن تكون هذه أيضًا أعراض النوبة القلبية.

أعراض أخرى عند النساء

قد تظهر المزيد من الأعراض مع تقدم مرض القلب في الجسم، يمكن أن تختلف الأعراض حسب نوع مرض القلب الذي تعاني منه.

تختلف أعراض أمراض القلب لدى النساء أيضًا عنها لدى الرجال الذين هم أكثر عرضة للإصابة بألم في الصدر، كما تشمل الأعراض التالية:

تورم في ساقيك أو قدميك أو كاحليك.

زيادة الوزن.

مشاكل النوم.

يشعر قلبك وكأنه ينبض بسرعة كبيرة (خفقان القلب).

أزيز

التعرق

دوار

عسر الهضم

حرقة من المعدة

القلق

إغماء

عوامل الخطر لأمراض القلب

يمكن أن تؤثر العوامل الوراثية أيضًا على فرصة الإصابة بأمراض القلب، كما أن هناك العديد من الحالات الأخرى وعوامل نمط الحياة التي يمكن أن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب، مثل:

داء السكري

التدخين

إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم.

الإجهاد المزمن

تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب

الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي والذئبة

فيروس العوز المناعي البشري

انقطاع الطمث المبكر

زيادة الوزن أو السمنة.