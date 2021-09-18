السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بلقيس فتحى تحيى حفلًا غنائيًا بشرم الشيخ

بلقيس
بلقيس

تستعد المطربة بلقيس فتحي لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الإثنين المقبل، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ومن المقرر أن تقدم بلقيس خلال الحفل باقة من أشهر أعمالها الخاصة الذي استمتع بها الجمهور، ومنها أغنيتها الأخيرة "دبلوماسي" والتي طرحت مؤخرًا باللهجة اللبنانية وحققت نجاحًا كبيرًا وردود أفعال قوية لدى الجمهور بالإضافة إلى تقديمها كلًا من أغنية "ياخي، وظبي اليمن، وأن يحرمونا، وشوف لي حل بجمالك، وممكن، وانتهى، وحالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، وبيذكر بالخريف" إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية.

آخر أعمال بلقيس فتحي الغنائية

وطرحت بلقيس فتحي الأيام الماضية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "جنوب الدرب" والتي قدمتها باللهجة السعودية على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج سلطان العبد المحسن.

 

الفنانة بلقيس

وظهرت بلقيس فتحي في أغنية "جنوب الدرب" بالملابس البدوية لإظهار التقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة العريقة التي تمتلك تاريخًا كبيرًا من التراث والفلكلور.

وسلطت الضوء على الأماكن الجذابة في منطقة الجنوب هناك، وظهرت وهي تمارس العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي روجت من خلالها للسياحة في منطقة الجنوب السعودي.

الفنانة بلقيس

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "جنوب الدرب" مع كل من الشاعر والملحن تركي الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان، ومكس وماستر المهندس محمد عصمت، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج سلطان العبد المحسن.

وكانت بلقيس فتحي قد طرحت مؤخرًا أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان "دبلوماسي"، وحققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية اقتربت من 8 ملايين مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها في يوم 20 أغسطس الماضي.

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، والتي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهما، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

شرم الشيخ دبلوماسي مدينة شرم الشيخ المطربة بلقيس الفنانة بلقيس جنوب الدرب

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