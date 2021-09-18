السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بالتعدى على مقاول بآلة حادة وسرقة مبلغ مالى من داخل شقته بالشروق

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت  نيابة الشروق وبدر اليوم السبت حبس 3 متهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي على مقاول بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل  شقته في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بعلاقة المجني عليه بالمتهمين للوقوف على خلافات الطرفين حول أرباح توظيف أموال.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين لديهم خلافات مالية مع المجنى عليه، وقالوا خلال التحقيق إن المجني عليه  استولى منهم على مبالغ مالية بهدف تشغيلها بالمواقع الإنشائية بالتجمع بفوائد ثابتة كل شهر، وتفاجأوا برفض المجني عليه إعطاءهم مكاسبهم المتفق عليها، مدعيًا خسارته تلك الأموال، ما دفعهم للتعدى عليه وسرقة مبلغ مالى من داخل شقته بمدينة الشروق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من مقاول يتهم 3 أشخاص بالتعدى عليه بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

حبس سرقة شقة الشروق مقاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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