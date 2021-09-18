السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن 10 إجراءات وضوابط للعمل التطوعي بالمدراس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وضوابط العمل التطوعي بمدارس الوزارة بجميع المحافظات.

 وجاء المذكرة التي تم عرضها على المديريات:

أولا: العرض على كل محافظ بمحافظته للإعلان عن فتح باب القبول للعمل التطوعي بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للراغبين من حملة المؤهلات العليا التربوية.

ثانيا: ضواب القبول بالعمل التطوعي:

1- إعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوي كل إدارة تعليمية 

2- استطلاع رأي الجهات الأمنية بمعرفة مديرية التربية والتعليم.

3- إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص 

4- تسكين الراغبين فى العمل التطوعي بالمدارس التي بها عجز فى ضوء الحصر المعد على مستوى الإدارة.

5- مراعاة رغبة المتطوع فى التسكين بالإدارة التي يرغبها وذلك فى ضوء العجز.

6- عدم تسكين الراغبين فى العمل التطوعي بالمدارس التي بها ذويهم بالدرجة الأولى والثانية 

7- عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات - لجان النظام والمراقبة )

8- عدم تكليف المتطوع بالإشراف اليومي

9-الحد الادني لمدة العمل التطوعي 3 أشهر /فصل دراسي 

10- اجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة 

ثالثا: منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدني لمدة العمل التطوعي وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم معتمدة من مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني. 

يبدأ الطلاب يوم 8 أكتوبر المقبل العودة للمدارس، طبقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2021.

وتمتد الدراسة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2021، من 9 أكتوبر 2021 حتى 16 يونيو 2022.

وتصل مدة الدراسة الفعلية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2021 ، إلي 190 يوما.

وطبقا لوزارة التربية والتعليم ، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021-2022، يوم 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022.

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