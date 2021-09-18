السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

العشب الملكى.. فوائد الريحان ملك الأعشاب والنباتات

الريحان
الريحان

الريحان هو أحد الأعشاب التي يعرفها الناس ويستخدمونها اليوم، حيث يُطلق عليه نبتة "القديس يوسف" أو "العشب الملكي"، حيث ينظر إليها بأنها ملكة الأعشاب والنباتات.

وفي السطور التالية نوضح رأي الخبراء بموقع "World's Healthiest Foods" حول الفوائد المذهلة للريحان والتي يجهلها الكثيرون.

التغذية العامة:

الريحان غني بالفيتامينات والمعادن، ووفقًا لـWorld's Healthiest Foods، يحتوي الريحان على فيتامينات A وB وC وK. 

فيتامين A مفيد للبصر وسلامة الجلد والأغشية المخاطية، بينما فيتامين B ضروري للوظيفة العصبية، والتي تشمل التعلم والتفكير والذاكرة، والإحساس.

كما يساعد فيتامين ك في التئام الجروح عن طريق تخثر الدم، ففي هذه العملية تقلل آلية التخثر أيضًا من خطر العدوى وتعزيز الحفاظ على سوائل الجسم.

ويحتوي الريحان على النحاس والمنجنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، حيث يعمل النحاس والمنجنيز معًا من أجل نمو وتطور الخلايا والأنسجة. 

الريحان مضاد للعدوى:

يمكن أن يقاوم الريحان العدوى، حيث تساعد الزيوت الأساسية الموجودة في الريحان على حماية الجسم من نمو البكتيريا.

وأظهرت الدراسات قدرة مستخلص الريحان في محاربة السلالات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، فمن الأمثلة على ذلك الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة لودز الطبية في بولندا.

الريحان مسكن للألم:

يمكن للريحان أن يخفف الألم، مثل الصداع وآلام المعدة، حيث يمكن لأي شخص إجراء بخار للوجه، مما يخفف من الصداع، ويجب على الشخص فقط إضافة أوراق الريحان المجففة على الماء المغلي، بعد ذلك يميل برفق على القدر، ويغطي رأسه بمنشفة، ثم يتنفس البخار لمدة خمس إلى عشر دقائق، حتى يبدأ الصداع في الزوال.

لذلك يجب أن تحرص على تناول مشروب الريحان لعلاج تشنجات المعدة والتخلص من الغازات والطفيليات المعوية وفقدان الشهية، كما أنه يسهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

الفيتامينات الكالسيوم البكتيريا الزيوت المغنيسيوم فوائد الريحان فيتامين B الاعشاب

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وائل لطفي

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