تصريحات فيفى عبده تثير الجدل مجددًا: «اتجوزت 5 مرات كلهم عرفى»

أثارت تصريحات فيفي عبده الجدل مجددًا من خلال حلقتها ببرنامج “السيرة” عبر قناة “DMC” من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني الذي قدمت ثاني حلقاته مع فيفي عبده أمس الجمعة ونكشف خلال التقرير التالي أبرز تصريحات فيفي عبده والتي كان أهمها: “اتجوزت 5 مرات كلهم عرفي”.

قالت إنها تزّوجت 5 مرات، وإن كل هذه الزيجات كانت "عرفي" معلقة: "أنا مبعرفش الراجل قبل ما اتجوزه، ممكن مانرتحش مع بعض".

ذكرت أن زوجها الأول لم يستجب لطلبها بالطلاق، فقررت أن تحول كل زيجاتها للعرفي حتى يصبح الانفصال أكثر سهولة.

صرحت أنها لم تكمل عامًا كاملًا في زيجتها الأولى، مثل معظم باقي الزيجات بينما طالت فترة الزيجة "الأخيرة" وأنها عندما حملت ابنتها حولت الزواج إلى شرعي.

لفتت إلى أن زيجتها الأولى كانت وهي في حدود الـ16 عامًا فقط.

أشارت إلى أنها سكنت في شقة في منطقة الزمالك حتى تكون في منطقة الفنانين عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وعبدالوهاب وسامية جمال وسعاد حسني وكان إيجار الشقة في ذلك الوقت بـ150 جنيهًا.

قالت في تصرحياتها: "زوجي كان لديه اجتماع في الشيراتون جلست أنا ومدير أعماله ننتظره، دخل عبدالحليم الكافتيريا ومعاه شفيق جلال، عبدالحليم قال لي "تعالي يا بت بيقولوا إنك رقاصة شاطرة جدًا وأخذني من يدي.. مين يصدق إنه يمسك إيدي، جوزي نزل لاقاني قعدة معاه قامت قيامته كان عاوز يسيبني قلت له بالسلامة بس ما حصلش".

وكانت فيفي عبده أثارت الجدل بتصريحاتها في الحلقة الأولى من البرنامج حين قالت: “أمي مكانتش تقعدنا مع ناس كبار بيتكلموا وأنا في سن العاشرة، ما كنتش عارفة اسألها إحنا جينا إزاي، ولحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها، هي فهمتنا كده، ما كنش فيه البجاحة اللي موجودة دلوقتي.. ما كنش فيه الميديا زي دلوقتي”.