السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال من المواطنين على مراكز الشباب في مطروح للتطعيم بلقاح كورونا

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا بمطروح

قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم السبت، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الفرق الطبية المتنقلة للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالمجان، داخل مراكز الشباب وذلك لتسهيل إجراءات تطعيم المواطنين ومنع التكدس علي مراكز إعطاء اللقاح بمحافظة مطروح وداخل المؤسسات الحكومية والخدمية.

وقال  مدير مديرية الشؤون الصحية بمطروح، أنه يباشر سير عمل الفرق الطبية المتنقلة بمراكز الشباب والمصالح الحكومية وذلك حفاظا على العاملين وسلامتهم، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة للمواطنين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظا عليهم من احتمالية  الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 

إقبال من المواطنين على مراكز الشباب 

- مواصلة  تلقى طلبات المواطنين عبر الموقع الإلكتروني المخصص من الوزارة


وأضاف مدير مديرية الشؤون الصحية بمطروح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة تواصل تلقى طلبات المواطنين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وكان اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، قد قال في حديث سابق  لـ"الدستور، أن محافظة مطروح أنهت جميع استعداداتها لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد. 
وأوضح أن المحافظة تستقبل بشكل يومي عددا كبيرا من المصطافين، وأنه تم تشكيل لجان من إدارة السياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح لتنفيذ حملات لتوعية المصطافين علي الشواطئ، مضيفا أثناء تنفيذ الحملات بأعمال التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وخاصة الموجه الرابعة تم توزيع كتيبات عن معالم المحافظة وتيشيرتات  تحمل اسم وشعار  المحافظة كهدية تذكارية  للمصطافين. 

إقبال من المواطنين على مراكز الشباب 


 
وتابع أنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء لتطعيم كافة العاملين في الدولة، تم تنفيذ حملات لتطعيم جميع العاملين في المنشآت والهيئات الحكومية بمطروح وفقا لخطة  زمنية  بالإضافة إلى التأكد من أن جميع العاملين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال لجان متابعة .


وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد العاملين الممتنعين عن تلقي اللقاح وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلي استمرار حملات التعقيم والتطهير للمنشآت والهيئات الحكومية والغير حكومية والسيارات القادمة إلي مطروح.

المصالح الحكومية خدمة للمواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا مطروح مراكز الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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