تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمى .. وفحوصات نهائية اليوم

مازال النجم كريم فهمي يمكث داخل أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج وذلك بعد أن أصيب في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بجلطتين في الرئتين.

ومن المقرر أن يجري كريم فهمي اليوم السبت بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته وذلك بعد أن قرر الأطباء وضعه داخل العناية المركزة طوال يوم أمس الجمعة من أجل ملاحظة تطورات حالته الصحية.

ومن المفترض أن يغادر كريم فهمي المستشفى في حال تحسن حالته الصحية وفقًا لنتائج التقارير الطبية والفحوصات التي يجريها اليوم السبت حيث كانت التقرير المبدئي لحالته الصحية أمس أن جلطتي الرئة اللتين أصيب بهما لم تكونا شديدتي الخطورة.

أحمد فهمي يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لكريم فهمي

ونشر الفنان أحمد فهمي شقيق النجم كريم فهمي أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورًا كتب فيه: «جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي، عايز أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم».

ويتواجد كريم فهمي فى غرفة الرعاية المركزة، ومن المقرر أن يتم نقله بعد ذلك إلى غرفة عادية قبل الحصول على إذن بمغادرة المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل.

أخر أعمال كريم فهمي الفنية

وشارك النجم كريم فهمي الفترة الماضية في المنافسة السينمائية بفيلم "ديدو" حقق من خلاله نجاحا كبيرا وردود أفعال متباينة بين الجمهور.

وأعلن كريم فهمى مؤخرًا عن استعداده لتقديم جزء ثان من فيلم "ديدو" الذى عرض مؤخرا فى السينمات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.