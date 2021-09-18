جامعة سوهاج تشارك في ملتقى «التعليم العالي والبحث» العلمي للتحول الرقمي

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات ملتقى التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونظمتها الوزارة ضمن فعاليات التطوير الشامل التي تشهدها منظومة التعليم العالي.

وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة 16-17 سبتمبر الجاري بالعين السخنة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

- تطوير منظومة الجامعات في كافة المجالات

و أشاد القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بالدور الذي تقوم به الوزارة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، في تطوير منظومة الجامعات في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المحاور والموضوعات التي تناولها المنتدى، دارت حول التحول الرقمي وتطبيقاته في التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أحد أولويات الحكومة المصرية، بهدف مواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة، والتي تعد من أهم مظاهر التقدم الإنساني.

وأشار "عبد الخالق" أن المنتدى جاء في ضوء الإستراتيجية القومية للتحول الرقمي وتوجهات الدولة المصرية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ويهدف إلى تعزيز ووضع آليات لتطبيق ثقافة التحول الرقمي بالمجتمع الأكاديمي.

و كان القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، قد اجتمع مع المحاسب طارق بسيوني محمد رئيس قطاع الوحدات الحسابية بوزارة المالية، وذلك لمناقشة التسويات التعديلية للحساب الختامي للجامعة للعام الجامعي 2020- 2021 وكذلك الحساب الختامي للمستشفيات الجامعية .

كما عقد اجتماعا اخر مع ممثلي القطاعات بوزارة المالية، وذلك للنظر في لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة للجامعة والمشروعات، لتحديد الوحدات والصناديق التي تحتاج إليها الجامعة والجاري العمل بها، والوحدات التي تم الانتهاء منها مثل بعض المشروعات التي تم افتتاحها لغرض معين .

وأوضح "عبدالخالق" أن مسئولى وزارة المالية قد أبدوا تعاونا واضحا مع جامعة سوهاج، فىي مختلف العناصر التي تمت مناقشتها على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء مما يسهل من أداء الجامعة لكافة مهامها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع .

وأضاف المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، انه تم إجراء التسويات التعديلية لكافة النقاط الخلافية فى ختامى موازنة عام 2020- 2021.