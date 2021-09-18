يستهدف 176 معلما.. جامعة العريش تعقد برنامجا تدريبيا لأساسيات تطوير الأداء التدريس

تعقد كلية التربية جامعة العريش برنامج تدريبي بعنوان "أساسيات تطوير الأداء التدريس" لمعلمي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش و اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير التعاون الأكاديمي بين كلية التربية بجامعة العريش، ومديرية التربية والتعليم لتطوير المدارس الرسمية بمحافظة شمال سيناء، و تدريب المعلمين بالمدارس الرسمية على الأداءات التدريسية الفعالة.

كما يهدف إلى تأهيل المعلمين بالمدارس الحكومية للالتحاق بالمدارس الرسمية، ودعم استراتيجيات تدريس المقررات الدراسية وتطوير الأداء التدريس، ودعم البرامج التعليمية الصفية واللاصفية (التخطيط - التنفيذ - والمشاركة).

ويشمل إجمالي المتدربين المستهدفين 176 معلم من تخصصات ( اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم )، منهم 106 من معلمي المدارس الرسمية وعدد 70 من المدارس الحكومية لتأهيلهم للانضمام للمدارس الرسمية.



ومن جهة أخرى.. شارك الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، ووفد ممثل للجامعة يضم الدكتور عز الحسيني نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد جمال المدير التنفيذي لنظم المعلومات بالجامعة، في فعاليات ملتقى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، الذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة معالي الوزير الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأدار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإدارة حلقة نقاش بعنوان تكنولوجيا التعليم فى عصر التحول الرقمي، وتم خلال فعاليات الملتقى إطلاق مبادرة طالب رقمى والوثائق الثبوتية كما تم مناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر وتطبيق آليات الذكاء الاصطناعى فى التعليم، كما تم زيارة جامعة الجلالة على هامش الملتقى.

جدير بالذكر أن الأوراق المطلوب تقديمها للطلاب المقبولين بالفرقة الأولى بكليات جامعة العريش التي حددتها الجامعة والكليات، وهي أصل استمارة الثانوية العامة وصورتين منها، و أصل شهادة الميلاد وصورة منها، و عدد 8 صور شخصية، و بطاقة الترشيح، و صورة بطاقة الطالب والوالد والوالدة، و الرسوم الدراسية المقررة لكل كلية، و نموذج 2 و 6 جند للذكور، و إجراء الكشف الطبي باللجنة الطبية بالجامعة.