إذا كنت والدًا لطفل صغير، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض الإلمام بعلامات نوبة الغضب ومرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وغالبًا ما يتفاعل الأطفال الصغار مع نوبات الغضب لأنهم لا يعرفون كيفية وضع المشاعر في موقعها الصحيح، فهم يرون أنها الوسيلة الوحيدة للحصول على الأشياء.

ووفقًا لما ذكره موقع "health line" الطبي، أنه يمكن أن يكون لنوبات الغضب الشديدة أو العدوانية عدد من الأسباب، ففي السطور التالية يوضح الأطباء الأسباب الشائعة والتي تتوافق مع مرض "فرط الحركة".

هل لنوبات الغضب المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أعراض مختلفة؟

يمكن أن تسبب نوبات الغضب الكثير من الضيق لك ولطفلك، ولكن على الرغم من صعوبة إدارتها إلى حد ما، خاصةً عندما تحدث في الأماكن العامة.

فليس من غير المعتاد أن يعاني الأطفال من نوبات غضب عابرة خلال السنوات الأولى من عمرهم، حيث تتضمن نوبات الغضب عمومًا العديد من العلامات والسلوكيات نفسها، سواء كانت مرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أم لا.

ويمكن أن تساعدك بعض العلامات الرئيسية في التعرف على نوبات الغضب لدى طفلك فغالبًا ما تتضمن هذه العلامات الآتي:

تظل متكررة بعد سن الخامسة.

يحدث 5 مرات أو أكثر في اليوم بشكل منتظم.

تستمر لمدة تزيد عن 15 دقيقة.

تنطوي على تدمير المتعلقات الشخصية أو السلوك العدواني تجاه الذات أو الآخرين.

أوضح الأطباء أنه أثناء نوبة الغضب، قد يشعر طفلك بالضيق الشديد، لكن لا يزال بإمكانه التحكم في نوبة الغضب، عندما تتجاهل بهدوء نوبة الغضب أو تقدم إلهاءًا مثيرًا للاهتمام، فغالبًا ما يبدأون في الهدوء.

ومن ناحية أخرى، قد يستمرون الأطفال في البكاء والصراخ والركل والسقوط حتى يصلوا إلى نقطة الإرهاق - حتى لو انتهى بهم الأمر إلى إيذاء أنفسهم، لذا عليك التدخل في أسرع وقت لإنهاء ذلك.



ما الذي يسبب نوبات الغضب المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

لا يعتبر الخبراء نوبات الغضب من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث تشمل المسببات الشائعة لنوبات الغضب في مرحلة الطفولة، على عدم الراحة الجسدية، فغالبًا ما يكون الطفل الجائع أو المتعب أو المريض أكثر عرضة للانفجار.

كما أن الغضب والإحباط والخوف من الأمور التي تسيطر على الأطفال المرضى المصابين باضطراب فرط الحركة، بالإضافة إلى عدم القدرة على طلب أو الحصول على ما يريدون.