السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

86 إصابة جديدة بكورونا فى قيرغيزستان

كورونا في قيرغيزستان
كورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم السبت، 86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 177 ألفًا و653 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات كوفيد-19 - وفقًا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان - أن إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع إلى أكثر من 174 ألف حالة شفاء، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي آخر 24 ساعة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 2586 حالة.

وأضاف المركز أن 698 مصابًا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من 400 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أن 760 ألفًا و425 شخصًا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 561 ألفًا و324 حصلوا على الجرعة الثانية.

قيرغيزستان كورونا بيشكيك

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لا للتنوير التايوانى!

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