8901 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8901 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 11214 إصابات.

وسجل المعهد 63 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 45 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفًا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام تراجعه، ليسجل اليوم السبت 72 إصابة، مقارنة بـ 74.4 إصابة أمس الجمعة.

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليا علاجا داخل المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام 1.89 مريضًا حتى أمس الجمعة مقابل 1.87 حتى يوم الأربعاء الماضي.



ووفقًا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و134 ألفًا و779 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 92 ألفًا و920 وفاة، وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و882 ألفًا و700 شخص.